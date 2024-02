Man (18) probeert vrouw op te lichten, maar belt aan bij woning vol agenten

Een 18-jarige man die afgelopen weekend een vrouw probeerde op te lichten, is door haar in de val gelokt. De 65-jarige Heiloose sloeg namelijk alarm nadat hij haar vroeg haar pincode, bankpas en waardevolle spullen aan hem te geven. De jonge oplichter is opgepakt.

Die spullen moest ze in enveloppen stoppen, vertelde een 'bankmedewerker' aan de telefoon. De vrouw die aan de Ypesteinerlaan in Heiloo woont vertrouwde dit verzoek van 'haar bank' voor geen meter, want 'de echte bank belt nooit naar klanten', vertelt ze later tegen de politie.

De reden voor het afstaan van haar spullen was volgens de oplichter aan de andere kant van de lijn dat haar bankpas anders geblokkeerd zou worden. De bank zou namelijk een opmerkelijk afschrift van haar rekening zijn tegengekomen. De oplichter zou de enveloppen wel even bij haar woning komen ophalen.

Op heterdaad

Ondertussen had de vrouw de politie dus al gebeld en zat haar huis vol agenten. Tegen de tijd dat de fraudeur de enveloppen kwam ophalen, deed niet de vrouw, maar de politie de voordeur open. Die sloeg de 18-jarige Amstelvener meteen in de boeien. Hij zit nog steeds vast.