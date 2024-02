Sociale houtwerkplaats in Heemskerk spaart voor nieuwe afzuiginstallatie

De oude, gedeukte installatie die de werkplaats van Veel in Hout in Heemskerk stofvrij houdt, loopt op zijn laatste benen. Er moet een nieuwe komen, maar de omzet van het atelier is bij lange na niet voldoende om de investering van dertigduizend euro op te hoesten. Een inzamelingsactie moet de dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt redden. De helft is al binnen, maar het wordt spannend.

Vogelhuisjes, fruitkistjes en telefoonhouders... niets is te gek voor de cliënten van houtatelier Veel In Hout in Heemskerk. De werkplaats wordt bemand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden begeleid door professionele krachten en een club trouwe vrijwilligers die de cliënten op weg helpen bij het houtwerk of andere klusjes doen, zoals boodschappen voor de lunch.

In de ruime werkplaats heerst een ontspannen sfeer. Timo zoekt een oplossing voor de constructie van een vogelhuisje in de vorm van een konijn en in een rustig hoekje ontmoet NH Kenneth. Hij zet met één hand, en engelengeduld, heel precies een zaagstreepje op een stukje triplex. "Het worden houders voor een smartphone", legt hij uit, "met gaten zodat je je telefoon erin kunt zetten om 'm op te laden."

Kenneth werd tien jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. Hij verbleef een halfjaar in Heliomare in Wijk aan Zee om te revalideren. Omdat echt werk er niet meer in zat, kwam hij bij Veel in Hout in Heemskerk terecht waar hij zijn draai gevonden heeft. "Hier heb ik kunnen accepteren wat ik wel en niet kon, en als ik een klus doe, ben ik in mijn eigen wereld en doe ik het zo goed mogelijk."

Duurzaamheid

Omdat er veel geschaafd, geschuurd en gezaagd wordt in het atelier is goede afzuiging van levensbelang. De afzuiginstallatie die er nu staat, heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Begeleider Theo Leuring laat de gedeukte installatie achter de werkplaats zien. Zelfs een leek op het gebied van afzuiginstallaties kan zien dat deze het niet lang meer houdt.

"Maar", legt Theo uit, "ook voor verdere verduurzaming van het houtbewerkingsproces is een moderne installatie hard nodig." De nieuwe installatie maakt het mogelijk al het houtafval om te vormen tot pellets die weer gebruikt kunnen worden in houtkachels.

"Zo'n installatie is alleen heel duur", vertelt teamlid Henneke Kranendonk. "We krijgen korting van de fabrikant en ook de zorginstelling waar we onder vallen betaalt mee. Maar dertigduizend euro past absoluut niet in de begroting", aldus Henneke. En dus is via de website een actie opgezet om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen

Crowdfunding

Trots laat Henneke het schoolbord zien met de laatste stand van de inzameling, die twee maanden geleden werd gestart. Ruim vijftienduizend euro is al binnen. "Dat is al een enorm goed resultaat, maar het is nog lang niet genoeg natuurlijk."

Om in de loop van het voorjaar de dertigduizend te bereiken wordt de inzameling voorlopig voortgezet. "Alle donaties zijn welkom", zegt Henneke. "Kijk op onze website en zie hoe belangrijk het werk is dat we doen."