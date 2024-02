Trainerskerkhof compleet in NH Sport

Veel voetbal in deze uitzending van NH Sport. Zo geeft Telstar-directeur Leon Annokkée tekst en uitleg over het ontslag van trainer Mike Snoei. Verder komt er weer wat kleur op de wangen van de AZ- en Ajax-fans na het optreden van hun clubs afgelopen weekend.

Niet alleen zit het erop voor Mike Snoei in Velsen-Zuid, dat geldt ook voor Sebbe Augustijns. De Belgische middenvelder besloot onlangs om te stoppen als profvoetballer, terwijl hij pas 24 jaar is. We zochten Augustijns in z'n nieuwe leven op.

Tot slot een samenvatting van het basketbalduel Den Helder Suns - Landstede Hammers. Een pittige opgave, want Suns staat laatste in de BNXT League.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.