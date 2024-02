Opnieuw 4 jaar cel geëist tegen vrouw voor achterlaten baby in Amsterdamse container

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw vier jaar cel geëist tegen de moeder van de baby die in oktober 2014 werd gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam. De zwakbegaafde Todisoa R. werd eerder al veroordeeld tot vier jaar cel voor poging tot doodslag, maar ging in hoger beroep. De vrouw heeft altijd ontkend de baby te hebben gedumpt.

De baby werd op zondagochtend 26 oktober 2014 rond 04.15 uur aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat in Slotermeer. Een getuige die huilgeluiden hoorde, had de politie gewaarschuwd die het meisje, met behulp van de brandweer, levend uit de container kon bevrijden.

De moeder van de baby, de 31-jarige Todisoa R, werd in mei 2021 opgepakt in Duitsland. De vrouw, geboren op Madagaskar, werd daar aangehouden nadat haar vingerafdruk werd teruggevonden in een Duitse databank. Ze werd later overgeleverd aan Nederland.

Biologische vader de dader?

Tijdens een verhoor bekende de vrouw dat ze inderdaad haar baby in een dichtgeknoopte tas in de vuilcontainer had gegooid. Later zei ze bij de rechter-commissaris dat dit toch niet klopte.

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak begin 2022 stelde de vrouw tegen de rechter dat ze de eerste verklaring onder druk had gegeven. Ze gaf toen ook aan dat niet zij, maar een man met de naam 'Kaba' de baby zou hebben gedumpt. Die man, die ze als de biologische vader aanwijst, heeft echter aangegeven de vrouw niet te kennen.

Het OM eiste destijds vier jaar cel voor een poging tot doodslag op de baby. "Het OM vindt dit feit zo ernstig dat we vinden dat daar een langdurige gevangenisstraf bij hoort." De vrouw werd uiteindelijk ook veroordeeld tot vier jaar cel, maar ging daartegen in hoger beroep.