Familiebedrijf geeft gebruikt bouwmateriaal nieuw leven: "Mooi om stenen van opa te gebruiken"

De bouw moet duurzamer en dus moeten we zuiniger omgaan met bouwmaterialen. Hergebruik is het toverwoord en dat betekent dat 'oogsten' het nieuwe slopen is. Bij staalbedrijf VicObdam krijgen oude staalconstructies een nieuw leven en bouwmaterialen- handel Floris in Wormerveer verkoopt sinds kort tweedehands bakstenen.

Gebruikt staal heeft wat extra bewerking nodig voordat het opnieuw gebruikt kan worden. - Foto: NH Media

Bob Floris, directeur van het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf, verkoopt al generaties lang bouwmaterialen. Oorspronkelijk werden er baksteken verkocht en heel veel zand, maar het bedrijf moet met zijn tijd mee. Zand is nauwelijks nog te vinden in Wormerveer en de bakstenen zijn sinds kort tweedehandsjes; stenen die na sloop klaar zijn voor een tweede leven. Bakstenen kunnen in principe eindeloos mee. Wel moeten ze 'schoongebikt' worden, hierbij wordt een oude steen met een hamer gebikt. Ook moet de oude mortel (lijm tussen de stenen) er vanaf worden gehaald. Daarna zijn de stenen weer klaar om opnieuw gebruikt te worden. "Als je dit in een muur verwerkt, zie je een geleefde steen", aldus Bob Floris. Hij wil klanten de garantie geven dat als een gebouw gesloopt wordt, het bedrijf de stenen weer terugneemt. Zo kun je de stenen oneindig blijven gebruiken.

Schoonbikken van oude stenen blijft handwerk - Foto: NH Media

Vooral bakstenen van na de oorlog tot de jaren '80 zijn geschikt voor hergebruik. Daarna was de mortel zo sterk dat oude stenen niet meer goed te oogsten zijn. Het blijft een monnikenwerk om de oude stenen helemaal schoon te bikken. Het is inderdaad handwerk, aldus Bob, maar dat is metselen ook. "Ik zie het als omgekeerd metselen". Om bakstenen makkelijker te kunnen oogsten, werkt het bedrijf nu aan mortel die makkelijker te scheiden is van de bakstenen.

Ook muurgraffity krijgt een tweede kans - Foto: NH Media

Bij Staalbedrijf VicObdam willen ze dolgraag circulair werken, maar dat betekent wel dat de hele keten mee moet doen. Met name opdrachtgevers kiezen nog vaak voor de zekerheid van nieuw staal in plaats van gebruikt staal. Nu wordt nog maar tien procent oud-staal toegepast, maar we moeten op een andere manier gaan werken, zo constateert het staalbedrijf. Directeur Pieter Klijn wil dat er een speciale online marktplaats voor gebruikt staal komt, zodat je in één oogopslag kunt zien wat er aangeboden wordt. Ook denkt hij dat hergebruik gestimuleerd kan worden als de overheid met strengere regels komt. "Mensen moeten uit hun comfortzone gehaald worden om te kunnen veranderen", aldus Klijn.

Oude staalconstructie opnieuw gebruikt bij nieuwbouw - Foto: NH Media

Gebruikt staal is net zo goed als nieuw staal en kan eindeloos lang mee. "Kijk naar de Eiffeltoren, die staat er ook nog steeds", aldus Pieter Klijn. Er moeten meestal wel wat aanpassingen gedaan worden voordat 'donorstaal' hergebruikt kan worden. Bij een nieuwbouwproject in Leiden zijn complete staalconstructies opnieuw toegepast.