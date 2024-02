Wat gebeurt er nu met 'prostitutiehuis' bij golfbaan Spaarnwoude?

Er kwamen 'rare types en steeds meer scooters' langs in het kraakpand aan de Buitenhuizerweg 6 in Velsen-Zuid. Dat zeggen mannen van de werkplaats van Golfbaan Spaarnwoude, dat ernaast ligt. Maar dat er blijkbaar illegale prostitutie werd aangeboden, 'hadden ze ook niet verwacht'. Burgemeester Frank Dales van Velsen sloot het huis deze week.

Officieel staat het huis in Velsen-Zuid, maar gevoelsmatig meer in Spaarnwoude. Wie zijn golfbal over hole 2F van Golfbaan Spaarnwoude slaat, kan het witte huis door de herfstbomen en onder de hoogspanningskabels zien liggen.

Geheimzinnig genoeg is het huis via Google Maps bijna onvindbaar: de routeplanner leidt je naar huisje nummer 6 van EuroParcs, dat een kilometer verderop langs de Buitenhuizerweg ligt.

Seksadvertenties

Vorige week sloot burgemeester Dales de mysterieuze witte woning. Er waren volgens hem signalen dat er illegale prostitutie werd aangeboden. Er zouden bijvoorbeeld seksadvertenties rondgaan. Hoe de vork precies in de steel zat, blijft onduidelijk.

Nu, een week later, is het lastig om naar binnen te gluren: er zit er een zwart kettingslot om het toegangshek. Op het raam hangt een poster van de gemeente, met de boodschap dat het huis in ieder geval tot volgende week donderdag dicht blijft.

Wat is dit voor huis? Volgens meerdere bronnen woonde er lang een oude vrouw in het huis, tot zij 'op hoge leeftijd overleed'. Daarna stond het pand leeg, totdat het een half jaar geleden werd gekraakt, door de 'ongure types'.

'Overdag hebben we niets gemerkt'

"Eerst zagen we één man met een scooter en toen twee, drie, vier. Er kwamen steeds meer scooters langs", zegt een man die werkt op de naastgelegen werkplaats van de Golfbaan. Hij klimt uit een shovel en trekt z'n muts over z'n oren.

"We hadden geen contact met ze en willen er ook niets mee te maken hebben. Wij hoorden het nieuws ook vorige week, dat van de prostitutie. Dat zal wel 's nachts gebeurd zijn: wij zijn hier alleen overdag en hebben daar niets van gemerkt."

