30 kilometer per uur-rijders halen in eerste weekend ruim 500 euro op met spaarpaal

De spaarpaal die sinds vrijdag op de Meeuwenlaan staat, heeft in het eerste weekend ruim 500 euro opgehaald. Elk voertuig dat zachter dan 30 kilometer per uur rijdt, spaart 5 cent voor een vrijwilligersorganisatie uit de buurt.

Met de spaarpaal wil de gemeente weggebruikers stimuleren om zich aan de snelheidslimiet te houden. Miljoenen gaat het dan weer niet opleveren. De paal staat er tot half april en er kan maximaal 10.000 euro worden gespaard.

Wethouder

De teller stond vanochtend op 532 euro, dat is ongeveer 10.640 auto's die zich aan de nieuwe snelheid hebben gehouden. Verkeerswethouder Melanie van der Horst liet eerder weten dat de spaarpaal er staat omdat de meeste automobilisten een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Ik vind dat als je een maatregel invoert dat je mensen in het begin positief mag belonen."

Na het eerste weekend is de wethouder tevreden over het resultaat. "Mooi dat al 10.000 mensen met de goede snelheid langs het bord zijn gereden, dat is goed nieuws voor Helen's Free Food Market. Het zou mooi zijn als het maximale bedrag snel bij elkaar gespaard wordt. Maar ik hoop vooral dat iedereen hierdoor rustiger gaat rijden op de Meeuwenlaan, zodat de straat leefbaarder wordt en de verkeersveiligheid in de buurt verbetert."

Helen's Free Food Market

De opbrengsten gaan naar Helen's Free Food Market, een vrijwilligersorganisatie die eten uitdeelt aan buurtgenoten die dat nodig hebben. "We zijn superblij met deze actie", vertelde Helen van der Bilt toen de spaarpaal voor het eerst aanging. "Vandaag zijn we mensen aan het aanmoedigen, want het gaat nog niet vanzelf. Mensen moeten echt nog wennen aan die 30 kilometer met per uur."