Klanten schieten restauranteigenaar te hulp na inbraak

Max Postma denkt de ellende van de inbraak in zijn restaurant Beach Bites in Westerland twee weken geleden snel achter zich te laten door de schade te verhalen op de verzekering. Maar dat valt vies tegen: de verzekeraar vergoedt vrijwel niets van de schade en daarmee staat zijn pas gestarte bedrijf op losse schroeven. Uit wanhoop plaatst hij een bericht met donatielink op sociale media en tot zijn verrassing schieten zijn klanten hem massaal te hulp. "Zo bijzonder dat mensen dit doen."

Hij is er nog van onder de indruk. De 30-jarige Postma plaatst zaterdagmiddag een bericht op Facebook met daarin het teleurstellende nieuws dat niets wordt vergoed. 'Wij zijn als team terneergeslagen', schreef hij ook, 'omdat het helaas betekent dat Beach Bites op omvallen staat. Maar ook zijn wij als mensen stuk voor stuk geen opgevers en al zouden wij tot onze laatste cent en laatste zweetdruppel hier voor moeten vechten, doen we dat.'

Als mensen willen helpen - en hij geeft aan dat hij al meerdere keren die vraag heeft gekregen - kunnen ze het best een keer bij hem komen eten, zegt hij. Ook deelt hij in het bericht een donatielink, waarmee mensen vrij en vrijwillig een bedrag kunnen overmaken.

Donaties

En juist dat laatste is massaal gebeurd. Nog geen 24 uur na het plaatsen, heeft hij al tal van donaties binnen. "Zo bijzonder dat zoveel mensen dat doen", zegt Postma. Het gaat veelal om kleine bedragen, maar zelf zei hij al: 'Alle kleine beetjes helpen'. En die vele kleine beetjes zijn nu samen al best veel: "We hebben al tegen de duizend euro aan donaties gekregen."

Het is nog niet genoeg om alle schade vergoed te krijgen, maar het is zeker een stap in de goede richting. Postma plaatste daarom zondag al een bedankje. 'De afgelopen dagen zaten we met onze handen in het haar, radeloos met wat we moesten gaan doen om het voorjaar te halen. Maar door jullie gulle donaties en alle lieve berichten is er weer hoop.'