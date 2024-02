Amsterdam aA nl Supersonische Amsterdamse parkeergarage heeft kuren: "Miste het afzwemmen van mijn kind"

Meerdere bewoners staan regelmatig te balen voor de volautomatische parkeergarage onder de Vijzelgracht. Ze moeten lang wachten, de auto's komen niet omhoog of er is een storing. "Als ik weet dat ik een belangrijke afspraak heb, zet ik hem niet in de garage."

Sinds deze zomer kunnen 270 bewoners rondom de Vijzelgracht gebruik maken van de automatische parkeergarage. Dat gaat volgens gebruikers vaak goed, maar zorgt ook regelmatig voor frustrerende momenten. "Ik denk dat ik al zo'n zes keer heb gehad dat de auto niet naar boven kwam en ik langer dan een uur heb moeten wachten", vertelt een gebruiker. Een buurman die schuin boven de garage woont ziet ook regelmatig mensen worstelen met de garage: "Ik zie vaak genoeg mensen dertig minuten strugglen om hun auto eruit te krijgen. En soms blijft een auto de hele nacht ook staan", vertelt hij.

Foto: Gemeente Amsterdam

De parkeergarage heeft ongeveer 20 miljoen euro gekost. Er zijn in januari dertien storingen geweest bij een van de drie parkeerhuisjes. Twee keer was in het hele parkeersysteem een storing , waardoor geen van de lifthuisjes te gebruiken waren. "Maar ondanks dat zijn we er wel echt blij mee", vertelt de man die ooit het afzwemmen van zijn kind heeft moeten missen door de kuren van de garage. "Ja, eerlijk. Het is toch mooi dat zoiets gewoon bij je voor de deur staat in Amsterdam."

Hoe werkt het? Automobilisten melden zich aan via een schermpje, waar ze hun kenteken en een eigen pincode invoeren. Vervolgens krijgen ze een van de drie lifthuisjes toegewezen. Nadat ze hun auto in zo'n lifthuisje hebben neergezet stappen ze uit en wordt de auto vanzelf naar beneden gebracht en op een plek gezet. Bij het ophalen, vullen ze hun kenteken weer in en zou het maximaal zes minuten moeten duren voordat de auto weer omhoog komt. In de zomer ging AT5 mee naar beneden naar de plek waar normaal geen mensen mogen komen.