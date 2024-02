Gooise en Zaanse operettevereniging gaan samen optreden: spierballen gezocht voor decorbouw

Je hoeft er niet supersterk voor te zijn, maar kleine spierballen zijn wel handig: de operetteverenigingen uit Zaandam en het Gooi zoeken op- en afbouwers rondom hun voorstelling eind deze en volgende maand. "Iedereen die het leuk vindt en daar tijd voor heeft, is welkom", zegt Manuela Schut die zelf in de voorstelling te zien is.

Het aantal leden op operetteverenigingen loopt terug en daarom zijn de Zaanse en Gooise operetteverenigingen na de coronapandemie samen verder gegaan. Er wordt apart gerepeteerd, maar één regisseur voegt alles samen tot voorstelling.

Decor op- en afbouwen

De voorstellingen zijn te zien op 24 februari in Bussum, op 16 en 17 maart in Zaandam en tot slot op 22 maart in Almere.

Om het decor voor, tijdens en na de voorstelling op het podium te krijgen, zijn zo'n 4 á 5 decorbouwers per avond nodig. Het is volgens de vereniging niet heel zwaar. Het afbreken gebeurt in de nacht.



Helpen? Zie hier de oproep.