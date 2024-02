Veel minder treinen van en naar Schiphol door aanrijding

Het treinverkeer van en naar Schiphol ligt grotendeels stil in verband met een aanrijding. Er rijden geen intercity's langs het station en veel minder sprinters.

Volgens de NS rijden er in ieder geval tot 16.00 uur geen intercity's en een stuk minder sprinters langs Schiphol. Ook rijden er minder treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de opgang naar perron 1 en 2 op Schiphol Plaza is afgesloten, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) weten. De KMar is druk bezig met het onderzoek.

