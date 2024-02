Deel personeel Hessing verhuist mee naar Venlo, gesprekken over sociaal plan positief

Meer dan vijftig medewerkers van het groenteverwerkingsbedrijf Hessing Supervers zijn bereid om met het bedrijf mee te verhuizen naar de nieuwe vestiging in Venlo. Het bedrijf sluit in juli de vestiging in Zwaagdijk-Oost, waardoor honderden medewerkers hun baan verliezen. De gesprekken tussen groenteverwerkingsbedrijf Hessing Supervers met de vakbonden over een sociaal plan verlopen naar tevredenheid.

Drie weken geleden werd bekend dat de complete productie later dit jaar naar Limburg verhuist. Het betekent dat er zo'n 280 banen verdwijnen, terwijl er ook nog eens honderden uitzendkrachten actief zijn in Zwaagdijk. Veel tijd om te treuren heeft directeur Frank Hessing niet, geeft hij aan. "Omdat de productie gewoon doorgaat en er veel moet gebeuren."

De zorg voor zijn personeel is daar een belangrijk onderdeel van, geeft hij aan. "Onze prioriteit ligt bij de vraag: hoe houden we de gevolgen voor het personeel zo klein mogelijk? De nadruk ligt daarbij op het vinden van een andere baan, dus van werk naar werk", aldus Hessing.

"En op onze oudere medewerkers en werknemers die minder gemakkelijk aan een andere baan komen dan anderen. Dat kan door leeftijd komen, maar ook door het opleidingsniveau. Maar ik heb goede hoop dat veel van onze mensen snel ander werk vinden. Zo'n zestig bedrijven hebben zich al gemeld om te informeren naar onze mensen."

Verhuizen naar Noord-Limburg

Naast de inzet van de eigen HR-afdeling huurt Hessing een extern bedrijf in. Daarnaast is er voor het personeel de mogelijkheid om mee te verhuizen naar Noord-Limburg. Na de eerste gesprekken met het bedrijf blijkt dat meer dan vijftig medewerkers dit ziet zitten. Het zijn voornamelijk buitenlandse medewerkers.

Afgelopen vrijdag werd er met de vakbonden FNV, CNV en RMU gesproken over het sociaal plan dat is opgesteld. Dit werd eerder al overlegd met de centrale ondernemingsraad van het bedrijf. Tot verbazing van Margje van der Woude van de FNV, die graag had gezien dat de vakbond eerder was aangehaakt. "Het is best raar om over je eigen vonnis te oordelen", zegt ze. "De afhankelijkheid en onafhankelijk is voor eigen personeel anders dan voor een vakbond."

Frank Hessing is juist blij dat ze in gesprek zijn de ondernemingsraad. "Het is heel prettig dat die het sociaal plan ondersteunt. Met vakbonden wordt het al snel wat formeler."