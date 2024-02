65-jarige oplichter 'De Barones' weer actief in IJmuiden

De beruchte oplichter 'De Barones' is weer actief in de straten van IJmuiden. Met behulp van een smoesje vraagt ze mannen op straat om geld in de omgeving van Noord-Holland. Dit keer zou ze gesignaleerd zijn op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

"Mag ik een tientje om de huur te betalen voor mijn woning in Zandvoort?" Dit is een van de smoesjes van de vrouw, die in de volksmond bekend staat als 'De Barones'. De oplichtster spreekt vooral mannen op straat aan voor hulp bij het betalen voor spullen voor kinderen, de huur of een klein bedrag voor een busrit zodat ze naar huis kan.

Afgelopen weekend was ze volgens meldingen op sociale media te vinden in de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Ze is eerder gezien bij de Vomar in IJmuiden-Oost, bij Albert Heijn in Heemskerk en in de straten van Beverwijk. Ook in Haarlem is ze geen onbekende.

Gewaarschuwd

Op Facebook is er gewaarschuwd om niets te geven aan deze vrouw, zelfs niet als het om een klein bedrag gaat. Ze is vooral te vinden op plaatsen waar mensen alleen zijn en hun portemonnee bij de hand hebben. "Als je haar aanspreekt op haar smeekbedes, zegt ze gewoon dat je mensen niet moet geloven", reageert iemand.

'De Barones' spreekt niet alleen mannen aan; ook vrouwen zijn wel eens de dupe. Zo heeft Ina uit IJmuiden ook met haar te maken gehad. "Ik heb hulp nodig", zei ze wanhopig tegen Ina. "Kun je mij geld geven om de huur te betalen?" Ina wees het verzoek van de vrouw af en liep vervolgens door. "Daarna heb ik het aangegeven bij de handhaving. Zij kunnen niets doen, alleen haar op heterdaad betrappen", zegt Ina.

Al eerder aangehouden

De vrouw is geen onbekende in de omgeving van IJmuiden. Zo werd ze in 2017 aangehouden voor oplichting van verschillende mensen. De politie van Haarlem betrapte haar toen op het Houtplein in Haarlem met zo'n 160 euro in haar jaszak. Ze kwam er destijds goed vanaf met een bekeuring voor bedelen. In 2019 was ze weer actief in de omgeving.

De politie kon maandag nog niet zeggen of zij op de hoogte zijn van de terugkomst van De Barones en of ze haar in de gaten houden.