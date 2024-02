Miljoenste groentelunch uitgedeeld op Haarlemse basisschool: "Ik eet liever friet"

Leerlingen uit groep zeven van de Don Boscoschool in Haarlem kregen vandaag de miljoenste gratis schoolmaaltijd die Stichting Tommy Tomato uitdeelde. De kinderen krijgen elke maandag een gezonde lunch, onder meer om ouders financieel te ondersteunen. "Het gebeurt wel eens dat kinderen geen lunch mee hebben, omdat er geen geld voor is", zegt juf Laura Burggraaf.

De lunches zijn ook bedoeld om de kinderen meer groentes te leren eten. Dat is handig, volgens juf Laura. "Met name dat groente eten belangrijk is en dat je ook niet altijd vlees hoeft te eten."

Ongezond

Burggraaf maakt dagelijks mee dat leerlingen uit haar klas geen lunch hebben meegekregen van hun ouders. Dus met zo'n gratis lunch van Tommy Tomato "ondervang je dat direct", zegt Burggraaf. Het merendeel van haar leerlingen krijgt wel altijd lunch mee van de ouders, maar dat is vaak weinig of ongezond. "Denk aan witbrood met chocopasta, en er zit altijd wel een koekje of snoep bij. Een boterham met chocopasta is nou eenmaal goedkoper."

En daarom is de missie van Tommy Tomato om kinderen bij te brengen dat het belangrijk is om groente te eten. "Op alle scholen, of je nou uit een hele rijke buurt of een hele arme buurt komt, is die witte boterham met chocopasta gewoon de norm", vertelt Bas Turk, mede-oprichter van de stichting. "Dat is wat we proberen te veranderen", aldus Turk.

De meeste kinderen kunnen de gezonde lunch wel waarderen, maar één meisje niet. "Ik eet liever friet."