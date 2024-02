Voorlopig zacht winterweer, maar kou ligt op de loer

Na een bewolkt weekend klaart het vandaag op in de provincie. Het blijft droog en op verschillende plaatsen laat de zon zich zien. Het waait wel flink, de wind uit het zuidwesten is boven land vrij krachtig. Aan de kust waait het met windkracht 6 tot 7.

De temperatuur loopt vandaag op tot rond de 10 graden, vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. Aan de kust blijven de temperaturen iets lager.

Dinsdag begint de dag droog, maar in de middag en avond komt er meer bewolking aan en kan het gaan regenen. In de middag wordt het een graad of 11.

Kou op komst

In de nacht naar woensdag kan het nog flink gaan regenen en waaien, daarna komt er koude lucht aan. Overdag wordt het woensdag rond de 6 graden. "Zodra het koufront passeert neemt de wind abrupt af", vertelt Visser. In de nacht naar donderdag dalen de temperaturen tot rond het vriespunt. "Lokaal is er zelfs wat gladheid mogelijk."

Donderdag komt de zachte lucht weer terug. Ook vrijdag en zaterdag zullen de temperaturen zacht blijven, rond de 12 graden. De hoge temperaturen zullen niet aanhouden, na het weekend wordt het volgens Jan Visser weer kouder. 's Nachts kan zelfs de vorst terugkomen, maar de schaatsen kunnen voorlopig nog in de kast blijven liggen.