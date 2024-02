De Peiling: Vliegen met 1 piloot is niet veilig

Vliegmaatschappijen en vliegtuigbouwers zien toekomst in vliegtuig met slechts 1 piloot in de cockpit. Piloten zelf zien dat niet zitten en zijn een petitie gestart voor het behoud van twee piloten op elke vlucht, omdat het volgens hen anders minder veilig wordt. Ze doen dit onder het motto: Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht! Hoe denk jij daarover?

Commerciële passagiersvliegtuigen worden altijd al gevlogen met minstens twee piloten in de cockpit. Dit is ontstaan voor een veilige uitvoering van een vlucht. Twee uitgeruste en goed getrainde piloten zijn nodig om in goede samenwerking continu situaties beoordelen, informatie uitwisselen, elkaar controleren en ingrijpen bij noodsituaties.

Verschillende vliegtuigbouwers en vliegmaatschappijen, zoals Airbus en Dassault in Frankrijk en Cathay Pacific uit Hong Kong, ontwikkelen sinds enige tijd nieuwe cockpitconcepten die uitgaan van slechts één piloot in de cockpit in plaats van twee.

Door inzet van technologie zou het moeten kunnen om met 1 piloot aan boord te vliegen. Ook is er een optie dat iemand vanaf de grond ondersteuning gaat bieden.

Wij vragen vandaag: voel jij je wel veilig met maar 1 piloot aan boord? En heb jij wel eens een spannende situatie meegemaakt tijdens een vliegreis?