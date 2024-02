Piloten in actie tegen plan één piloot in de cockpit

Piloten maken zich zorgen over een nieuw plan: vliegtuigbouwers willen de tweede piloot vervangen door technologie. Onverantwoord en onveilig, vinden ze. Vandaag start Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) een campagne onder het motto 'Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht!'

Volgens de bouwers bespaart het plan kosten en wordt het pilotentekort deels opgelost. "Dit plan levert misschien geld op, maar het is een grote bezuiniging op veiligheid. Het is onze plicht om reizigers veilig op hun bestemming te laten komen", laat Camiel Verhagen, voorzitter van de VNV, op NH Radio weten.

Verhagen stelt dat twee piloten in de cockpit belangrijk zijn, omdat ieder een eigen taak heeft. De een is verantwoordelijk voor het vliegen, de ander is bezig met procedures, navigeren en de communicatie. Volgens hem gebeurt er tijdens 9 van de 10 vluchten iets onverwachts, en juist dan is die extra piloot zo belangrijk. "Wij denken dan: 'waarom voeg je die technologie niet toe, zodat de veiligheid juist groter wordt?'", aldus Verhagen.

Campagne

Als het aan de bouwers ligt, beginnen de eenpilootsvluchten al over drie jaar. Veel te snel voor onbewezen techniek, stelt VNV. Verhagen: "In Amerika werd in 2017 al een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat een piloot uit de cockpit halen een onverantwoord groot veiligheidsrisico oplevert. Daarom zijn zij er afgestapt. Hier in de EU lijken we door te willen gaan, en daarom hebben we deze campagne gestart."

Vandaag staan piloten op luchthaven Schiphol te flyeren, en roepen ze mensen op de petitie te tekenen op ikwilveiligvliegen.nl.