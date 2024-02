Explosie bij woning aan de Tefelenstraat in Amsterdam-Zuidoost

Aan de Tefelenstraat in Amsterdam-Zuidoost heeft deze avond rond 19.20 uur een explosie bij een woning plaatsgevonden. Na de knal woedde er een brand. "Er zijn geen gewonden gevallen en we doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Explosie Tefelenstraat in Zuidoost Inter Visual Studio / Talha Andac

Meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. De brand die door de explosie ontstond, is door de brandweer geblust. De straat is voor een deel met lint afgezet en forensische opsporing doet onderzoek.

Op foto's is te zien dat er behoorlijke schade is aan de voordeur. Zo ligt een deel van het glas en frame van de deur eruit.

"We vragen aan mensen die iets gehoord of gezien hebben contact op te nemen met de politie. Ook als mensen camerabeelden hebben horen we dat graag", aldus de woordvoerder.