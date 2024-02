Pimpelpaarse lucht boven de provincie, maar hoe kan dat eigenlijk?

Wie rond zonsondergang naar boven keek in onze provincie, werd waarschijnlijk verrast door de pimpelpaarse lucht. Maar hoe kan het eigenlijk dat de lucht deze kleur krijgt?

"Afhankelijk van de dikte van de bewolking, het vocht in de lucht en de afstand die de zonnestralen afleggen, krijg je verschillende kleuren te zien", verklaart Visser de paarse hemel.

Het waren geen kassen die de lucht verkleurden of meettreinen. Op het dak van zo'n trein staat een blauwe lamp waarmee de bovenleiding wordt gemeten. Zowel de tuinbouw als deze treinen zijn wel vaker de oorzaak van een paarsblauwe, paarse of roze gloed.

