Özge Avci beste vrouwelijke amateurscheidsrechter: "Mijn doel is Champions League fluiten"

De Amsterdamse Özge Avci werd in januari uitgeroepen tot beste vrouwelijke amateurscheidsrechter van de KNVB. "Het is me gelukt en ik heb de beker in ontvangst mogen nemen", vertelt ze. Hoewel Özge blij is met de titel blijft er nog genoeg te dromen: "Ik wil de Champions League fluiten". Zover is het nu nog niet, dit weekend floot ze haar eerste wedstrijd van het jaar in Amsterdam, tussen SC Buitenveldert en SV Houten.