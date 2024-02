Zachte temperaturen, maar veel regen en harde wind in het vooruitzicht

Hoewel de temperaturen erg zacht blijven deze week en er zelfs een zonnetje te zien is, gaat het óók flink waaien en regenen.

Vandaag overheerst de bewolking, in onze provincie blijft het waarschijnlijk de rest van de dag overwegend droog. De temperatuur blijft met 11 graden zacht voor de tijd van het jaar, aldus NH-weerman Jan Visser.

Windstoten

De wind waait uit het westzuidwesten en wordt boven land vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard met langs de westkust later vanmiddag en vanavond windstoten rond de 75 kilometer per uur.

Morgen blijft het overdag nagenoeg overal droog. De bewolking overheerst weer, maar aan de kust laat ook de zon zich nu en dan zien. Net als zondag wordt het zo'n 11 graden. Visser: "De wind is matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht zes tot zeven.

Wisselvallige vooruitzichten

De wind wordt vanaf dinsdag een tikkie heftiger, de kans op zware windstoten in de kustgebieden neemt dan toe. Overdag is de kans op regen niet groot, maar dat lijkt tijdens de avond te gaan veranderen. Ook dinsdag komt de temperatuur uit op zo'n 11 graden.

Van woensdag tot en met zaterdag is het weer uitgesproken wisselvallig. Er valt veel regen en donderdag is er in het noorden kortstondig kans op (natte) sneeuw. Ondanks al die neerslag blijven de temperaturen zacht tot zeer zacht. Tot de nacht van woensdag op donderdag, dan kan het afkoelen.