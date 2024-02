Patronaat Haarlem viert jubileum met bijzonder kijkje achter de schermen

Een kleine 20 jaar geleden begon de bouw van het huidige gebouw. Met de nieuwbouw groeide het Patronaat uit tot een van de tien belangrijkste poppodia in Nederland, met vier zalen, oefenruimtes en zo'n 130.000 bezoekers per jaar.

Beyer staat ook uitgebreid stil bij de geschiedenis van het Patronaat. Het oude gebouw aan de Zijlsingel was lang een katholieke jongensschool. In 1984 trokken Rob Haverkamp, Sjef Huurdeman en Jan Reijners in de gymzaal van de school en maakten er namens de Stichting Popmuziek Zuid-Kennemerland een poppodium van.

Die rondleiding brengt ons op plekken die een normale bezoeker niet snel te zien krijgt. Zo leren we hoe lastig het kan zijn voor de chauffeurs om de trucks met instrumenten en apparatuur van de bezoekende bands naar de juiste plek te dirigeren. "De laatste keer dat De Dijk hier optrad, reed de chauffeur per ongeluk een hele rij lockers omver", lacht Beyer. "Gek genoeg kon hij zich daar later helemaal niets van herinneren."

We beklimmen een trap richting de kleedkamers. Op de verder kale betonnen muren zien we bijzondere tekeningen. "Het gebouw is eigenlijk een doos in een doos", legt Beyer uit. "Om geluidsoverlast te voorkomen, staan de muren zelfs op een soort schokdempers. Als ze in de grote zaal staan te springen en te dansen, zorgen die dempers ervoor dat de hele zaal een beetje meedeint."

We belanden op het podium van diezelfde grote zaal. Gek hoe klein de lege ruimte lijkt, als er geen instrumenten staan opgesteld en alle techniek goed te zien is. De grote zuilen met luidsprekers en de honderden lampen aan het plafond vallen zo extra goed op. "Toen ik net was begonnen als directeur, moest ik een factuur tekenen voor een deel van de verlichting", zegt Beyer. "Dat was meteen een bedrag van rond de 180.000 euro. Dat was wel even slikken."

De technische installatie is dan ook het neusje van de zalm, volgens Beyer. "Bands moeten zich hier helemaal thuis voelen en het geluid in de zaal en op het podium moet natuurlijk goed zijn. Dan komen ze met plezier terug. We proberen de artiesten zoveel mogelijk in de watten te leggen. Ze kunnen hier douchen bijvoorbeeld, maar ook hun was doen."

Tekst loopt door onder de foto.