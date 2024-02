Landelijke kampioenshows konijnen in Huizen: "Prestige om hier je prijzen te halen"

Vorige weekend waren de sierduiven aan de beurt, dit weekend staat in het teken voor konijnen. Het kampioenschap wordt zeer serieus genomen. "Landelijk gezien is het een prestige om hier je prijzen te halen", vertelt Mees Brasser van kleindiervereniging Sport en Genoegen in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "De konijnen komen uit het hele land, zoals Drenthe, Zoetewaard en de kop van Noord-Holland."

De beste dieren van het afgelopen tentoonstellingsseizoen worden tijdens de shows geshowd en gekeurd. Denk hierbij aan de Vlaamse reus, kleine kleurdwerg of Franse hangoor. De keuring wordt gedaan door zogenoemde A-keurmeesters in witte jassen. "Je bent sneller een hartchirurg, dan een A-keurmeester voor konijnen", geeft Brasser aan. "Dat komt omdat er zoveel verschillende rassen zijn. Je hebt ook een B- of een C-keurmeester en die hebben dan een x aantal rassen al gehad. Maar die moeten nog verder leren."