Brandweer blust vuur in bedrijfspand Obdam, meerdere eenheden ter plaatse

In een bedrijfspand aan de Braken in Obdam is vanmorgen brand ontstaan. Meerdere eenheden zijn aanwezig om het vuur te blussen.

Foto: Inter Visual Studio

Het bedrijfspand is van Braas Brood- en Banketbakkerij, waar zeven dagen in de week wordt gewerkt. De eerste melding van de brand is iets voor 8.00 uur gedaan. Het pand werd direct ontruimd. Niemand is er meer aanwezig. Volgens de veiligheidsregio veroorzaakt de brand veel rookontwikkeling. Hoe het vuur kon ontstaan wordt uitgezocht.