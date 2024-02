Boeren weer in protest, Afsluitdijk (A7) afgesloten vanaf Den Oever

Boeren protesteren vanavond opnieuw, dit keer sluit de groep de Afsluitdijk af in de richting van Noord-Nederland. De politie is bij het protest aanwezig, een woordvoerder laat weten dat ze in gesprek zijn met de actievoerders om het protest zo veilig mogelijk te beëindigen.

Het protest begon rond 20:15 uur. Bij het protest zijn tientallen tractoren en personen auto's aanwezig, schrijft de politie op X.

Eerder op de avond gingen er al geruchten over een protest rond. "We willen ons statement maken, het is niet onze bedoeling om mensen te duperen of te frustreren. We hopen dat mensen onze boodschap een keer zullen begrijpen. De Afsluitdijk is een optie, maar daar wil ik niet te veel over delen", vertelde een boer aan NH.