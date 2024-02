Verhuurder op vingers getikt en moet 9000 euro servicekosten terugstorten

Een verhuurder van een kamer in West moet de huurster 9000 euro aan servicekosten terugbetalen, omdat de maandelijkse kosten niet waren afgesproken. De huurster eiste daarnaast een schadevergoeding van 5000 euro vanwege 'verminderd woongenot', maar daar gaat de rechtbank niet in mee.

De huurster huurt sinds april 2018 de kamer voor 800 euro per maand, in die kosten zitten ook de maandelijkse servicekosten van 150 euro. Maar volgens de huurster waren die kosten niet afgesproken en was het ook niet duidelijk wat er zou worden gerekend als servicekosten. Ook zou de vrouw nooit een afrekening hebben gehad. De verhuurder liet tijdens de rechtszaak weten dat de servicekosten waren voor de schoonmaak van het pand, televisie en internet en de door hem gemaakte parkeerkosten.

Niets in huurovereenkomst

Volgens de rechtbank is het gebruikelijk dat de verhuurder eerst een voorschot op de servicekosten in rekening brengt, omdat de werkelijke kosten niet van tevoren vaststaan. Aan het einde van het boekjaar zou dan een afrekening moeten worden gemaakt waarin een huurder geld terugkrijgt, of meer moet betalen. Daarbij is het wel van belang dat de verhuurder de alleen servicekosten aan de huurder in rekening kan brengen die zijn afgesproken.

De rechter was van mening dat de verhuurder dat alleen niet heeft gedaan, aangezien dat niet duidelijk kon worden gemaakt in zowel de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden. De verhuurder moest daarom voor al de maanden dat de vrouw in de kamer woont, 60 maanden, de servicekosten terugbetalen. Dat ging in totaal om 9000 euro.

'Verminderd woongenot'

De huurster voerde ook bij de rechtbank aan dat ze niet blij was met de omstandigheden van het pand. Zo was de kamer niet genoeg gemeubileerd, waren de gemeenschappelijke ruimtes vies en was er te veel mis met het pand. Over die gebreken - zoals lekkages, verrotte raamkozijnen en een verwarming die stuk was - heeft de huurster geklaagd bij de huurcommissie. Sinds 1 maart 2022 werd de huurprijs daardoor verlaagd naar 206 euro, totdat alles was opgelost.

Vanwege het 'verminderde woongenot' wilde de huurster nog een schadevergoeding van 5000 euro van haar huurbaas. Maar omdat het niet duidelijk kon worden of de verhuurder de gebreken van het pand expres niet wilde oplossen en omdat dat de verhuurster het niet voldoende kon onderbouwen dat er schade zou zijn ontstaan aan haar spullen, ging de rechtbank niet mee met de claim.