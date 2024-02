Vapes met smaakjes ondanks verbod nog in meerdere winkels in Amsterdam te koop

Sinds 1 januari mogen vapes met een smaakje niet meer worden verkocht. Toch zie je in de stad nog genoeg jongeren met zo'n vape en die zijn echt niet allemaal vorig jaar gekocht. AT5 deed een rondgang bij dertig tabakszaken in de stad en zeven van die winkels blijken de vapes gewoon nog te verkopen.

Sommige winkeliers vertellen dat ze hun voorraad aan het opmaken zijn. Drie winkels zeggen ondanks het verbod gewoon door te gaan met de verkoop. En dat is kwalijk, vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Deze winkels moeten natuurlijk gewoon stoppen met de verkoop van vapes met een smaakje, want dat is verboden. Ze moeten er rekening mee houden dat de NVWA elk moment op de stoep kan staan en riskeren een flinke boete die kan oplopen tot zo'n 2000 euro", aldus de NVWA.

Mannetje via Snapchat

Een jongen die we spreken vertelt dat hij zijn vapes inmiddels niet meer in een winkel koopt. Hoe dan wel? "Gewoon via zo'n mannetje, dat wel wat vapes verkoopt. Hij bestelt dat dan en bij hem kan ik dat dan gewoon halen. Zo'n mannetje voegt je dan gewoon toe op Snapchat en dan voeg ik hem toe. En als ik denk: ik heb eigenlijk wel zin in een vape. En dan koop ik een vape bij hem."

De NVWA zegt zich nu vooral op dit soort distributeurs, en ook importeurs en producenten te richten, de boetes die zij kunnen krijgen zijn dan ook een stuk duurder, maximaal 4500 euro. Volgens de NVWA is het nog te vroeg om effect van de handhaving te zien. Maar wat zien de jongeren zelf zien? "Mensen om me heen en vrienden vapen gewoon net zoveel als daarvoor. Misschien nog wel meer zelfs. Omdat het moeilijker is om te krijgen, kopen ze meer in, zodat ze het niet zo vaak hoeven te halen.