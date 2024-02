Verlenging in strijd rond grootte voetbalkooi: mediationtraject nodig

De strijd rond de voetbalkooi aan de Nicolaas Beetsstraat in Oud-West is nog altijd niet beslist. De grootte van de kooi moest van het stadsdeel gehalveerd worden na klachten uit de buurt, maar na een kort geding adviseert de rechtbank dat er eerst een mediationtraject moet worden gestart. Het stadsdeel volgt het advies op, in de zoektocht naar een oplossing met een breder draagvlak.

Sinds 2014 vindt er in de buurt een stevige discussie plaats over de voetbalkooi. Na een renovatie, waarbij de kooi werd vergroot, zou er te veel geluidsoverlast zijn. Een aantal bewoners wil dat de kooi volledig verdwijnt van het pleintje, en anderen willen juist weer dat de kooi blijft zoals deze nu is.

Commissievergadering

"De voetbalkooi is juist wat onze buurt zo leuk maakt. Wij wonen in een stad waar je moet leren om met veel mensen samen te leven en met elkaars verschillen om te gaan, dat doen wij samen in deze kooi", aldus drie jongens in een Ajax-shirt tijdens een commissievergadering van stadsdeel West eind juli vorig jaar.

Tijdens diezelfde commissievergadering oordeelde het stadsdeel over wat er met de voetbalkooi zou moeten gebeuren. Uiteindelijk werd er met het advies dat de kooi moest worden gehalveerd en dat omwonenden zogenoemde 'suskasten', een ventilatierooster dat veel geluid tegen weet te houden, zouden krijgen ingestemd. Ook werd er besloten dat een van de jeu de boules-banen moest verdwijnen en dat de bankjes bij de gevels zouden worden weggehaald.

Kort geding

Na het besluit van het stadsdeel spande een groep bewoners die voor de voetbalkooi zijn een kort geding aan. De groep was van mening dat de gemeente niet zorgvuldig genoeg was met het proces rond de besluitvorming, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De rechter adviseerde wel dat er nog een mediationtraject zou worden gestart om te onderzoeken of er een oplossing is met een groter draagvlak.

Dagelijks bestuurder van het stadsdeel Ester Fabriek laat in een brief aan de stadsdeelcommissie weten het advies van de rechtbank te volgen. "Tot die tijd zullen geen aanpassingen aan het parkje plaatsvinden.

Ik hoop in dit proces een oplossing te vinden met breder draagvlak bij alle betrokken partijen", aldus Fabriek.