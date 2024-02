Eerste Kanaalbrug op z'n plek gehesen Tachtig ton staal voor betere verkeersstroom

Twee enorme kranen en tachtig ton staal. Dat zijn de ingrediënten voor een knap stukje hijswerk dit weekeinde in Hilversum. In twee delen wordt de eerste kanaalbrug op zijn plek gehesen en daarmee de verbinding tussen Hilversum en 's Graveland hersteld.

In november vorig jaar werd de oude brug al verwijderd en is de aannemer begonnen met het verbreden van de landhoofden. Dit zijn de punten aan beide zijden van het kanaal, waar de brug op wordt gelegd. Deze worden verbreed omdat de rijbaan op de nieuwe brug ook breder wordt. Het voetpad op de nieuwe brug aan de oostkant wordt smaller. Voetgangers kunnen dan gebruikmaken van de fietsbrug of het voetpad aan de westkant van de nieuwe brug. De nieuwe brug wordt in zijn geheel niet breder dan de oude brug. Naar verwachting kan de nieuwe brug eind februari weer worden gebruikt.