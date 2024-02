🔴 Liveblog: Volendam op bezoek bij Utrecht (0-0) en snelle voorsprong Feyenoord in Alkmaar (0-1)?

Wederom een vol en mooi sportweekend. Ajax heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen PSV. Er is een heerlijk affiche in Alkmaar tussen AZ en Feyenoord, tegelijkertijd speelt FC Volendam in Utrecht tegen de plaatselijke FC. Ook staat het NK strandrace op het programma met veel Noord-Hollandse favorieten. Ook is de laatste dag van de Grand Slam van Parijs, oftewel het Wimbledon van het judo.