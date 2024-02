🔴 Liveblog: Booth dompelt FC Volendam opnieuw in rouw (3-2) en AZ knokt voor punten tegen Feyenoord (0-1)

De Grand Slam van Parijs is geen succes geworden voor de Noord-Hollanders Michael Korrel en Karen Stevenson. Titelhouder Korrel moest in zijn tweede wedstrijd in de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Kazach Nurlykhan Sharkhan. Bij de vrouwen was het bij de zwaargewichten al snel klaar voor Stevenson uit Heiloo.