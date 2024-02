Dronken bestuurder knalt tegen boom, inzittend kind raakt gewond

Een 33-jarige man uit Heerhugowaard verloor net na een bocht op de Slootweg (N240) de macht over het stuur en knalde vervolgens tegen een boom. De bestuurder bleek onder invloed te rijden, aldus een woordvoerder van de politie. Bij het ongeluk raakte een kind, dat ook in de auto zat, gewond.

De politie kon niet bevestigen of het kind en de man familie van elkaar zijn. "Maar het lijkt om een vader en zijn dochter te gaan", aldus een woordvoerder van de politie.

Rond 14:15 uur verloor de bestuurder de macht over het stuur. Door de botsing vloog het motorblok uit de auto waarna die midden op de weg belandde.

Verzet bij aanhouding

Het kind is na het ongeluk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde vervolgens de bestuurder aanhouding, maar die weigerde mee te werken. Ondanks zijn verzet lukte het meerdere agenten om de man tegen de grond te werken en aan te houden. Later bleek dat hij onder invloed achter het stuur zat. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg tussen Slootdorp en Hippolytushoef is voorlopig in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.