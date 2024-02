'Na Pokemonkaarten veroorzaakten ook canvassen voor chaos in Van Gogh Museum'

Het gaat om canvassen waarop verschillende Pokémon-karakters zijn afgebeeld in de stijl van bekende werken van Van Gogh. Zo is de bekende Pokémon Pikachu te zien in de stijl van Van Goghs Zelfportret met grijze vilthoed.

Duwen en trekken

Eerder leidde de beschikbaarheid van speciale Van Gogh-edities van Pokémonkaarten tot chaos in het museum. De kaart bleek namelijk zo gewild dat fans van over de hele wereld naar Amsterdam kwamen om er eentje op te halen. Op beelden die online rondgingen was te zien dat de museumwinkel zo nu en dan vol stond met duwende en trekkende verzamelaars. Het museum besloot daarom om de uitgave te stoppen.

Maar Pokémon-canvassen waren daarna wél te koop in het museum. Dat gebeurde alleen zeer onregelmatig, vertellen bronnen aan Het Parool. Volgens de krant gaat het om Pokémon-liefhebbers die soms dagenlang in het museumcafé zaten te werken of studeren in de hoop er op tijd bij te zijn als er een canvas beschikbaar zou komen.

Voorrang

Volgens deze bronnen zou dat zomaar plots op een dag kunnen gebeuren. Andere dagen zou er helemaal niets beschikbaar zijn geweest. Er zouden zelf canvassen zijn gezien die volgens winkelpersoneel gereserveerd waren, al zegt een woordvoerder van het museum dat zoiets niet mogelijk is.

Maar volgens bronnen die de krant heeft gesproken was daar wel degelijk sprake van. Op 16 november zou het personeel voorrang hebben gekregen op de verkoop van de canvassen. Van de 100 exemplaren die toen op voorraad waren, zouden er 93 voor openingstijd van de hand zijn gegaan.

1.600 euro per stuk

Ook zeggen bronnen tegen de krant dat ze persoonlijk benaderd zijn door personeel om canvassen voor een meerprijs over te nemen. Een van de bezoekers zegt daarvoor wel 1600 euro betaald te hebben.

Eerder meldde Het Parool dat het Van Gogh Museum in december vier medewerkers op non-actief zette vanwege wangedrag bij de Pokémon-expo. Volgens de krant blijkt inmiddels dat er meer personeel bij betrokken was.