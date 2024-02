Schouten pakt eerste 3000 meter en lijkt klaar voor WK

Irene Schouten is van de hatelijke nul af op de 3000 meter qua zeges dit seizoen. De schaatsster uit Hoogkarspel was de beste op de wereldbeker in het Canadese Quebec. Schouten was met 4.01,11 net iets sneller dan landgenote Joy Beune.

Irene Schouten - Foto: ANP Foto

De West-Friezin nam in haar rit tegen Ivanie Blondin al snel afstand van haar tegenstander. Ze slaagde er echter niet in het baanrecord van Isabelle Weidemann (4.00,20) te verbeteren. Schouten doet op zondagavond nog mee aan de massastart. "Eindelijk weer", zei Schouten na haar eerste winst op de 3000 meter in november 2022. "Ik had elke keer wat, ik werd er zelf ook een beetje gek van." Schouten stelde dat ze wat onwennig was na haar late aankomst uit Salt Lake City. "Ik zei tegen mijn coach, ik ga gewoon rossen en zie wel wat eruit komt." Tekst gaat verder onder de X-post.

Het was volgens de 31-jarige Noord-Hollandse "een race vol foutjes" maar dat was niet erg. "Uiteindelijk draait het om de WK. Ik ben fit en ga kijken hoe het in Calgary gaat. Ik heb gelukkig nog twee weken. Ik hoop daar op mijn allerbest te zijn." Grevelt Op de 1000 meter was er ook Noord-Hollands succes voor Isabel Grevelt. De schaatsster uit Petten werd derde achter de Japanse Miho Takagi en Femke Kok. Over twee weken worden de WK afstanden die van 15 tot 18 februari worden gehouden in Calgary.