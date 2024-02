Gekkenhuis bij kaartverkoop carnaval Meerkoetelaars in Wieringermeer

De eerste mensen stonden gisteravond al vroeg in de rij om kaarten te bemachtigen voor de carnavalsfeesten in de Wieringermeer. Bij café de Buren in Wieringerwerf vormde zich een lange lint van vrolijke feestvierders. De feesten van carnavalsvereniging de Meerkoetelaars zijn duidelijk erg populair.

"Het wordt een leuke zaterdagavond", zegt Bas van der Geest, die deze dagen als prins Scrupules door het leven gaat. Hij zit al negen jaar in de Raad van Elf van vereniging de Meerkoetelaars en dit jaar is hij uitgeroepen tot prins carnaval. Met plezier kijkt hij naar de rij mensen die zich voor de kaartverkoop opgesteld hebben. "Ze kunnen allemaal vier kaartjes halen. Dus tel maar uit, dat wordt één groot feest!"

Het is nog een weekje wachten, maar dan barst het feest los in de Wieringermeer. "We gaan bij de scholen langs en vrijdagmiddag is de sleuteloverdracht met burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon.

Feest

Zaterdag is dan nog de optocht voor kinderen. "Die wordt weer langer dan voorheen, dat is prachtig." En dan gaat ook het grote feest los, op een nieuwe locatie. "We moeten nog flink hard werken de komende dagen", zegt Van der Geest. Het wachten van de lange rij feestneuzen wordt om 20.30 uur beloond, dan gaan de deuren richting de kassa's open. Van der Geest kijkt tevreden toe. "Dit is waar je het voor doet."