Purmerendse hondenopvang lijkt gered: "Alsof er twintig kilo van m’n rug valt"

Het ziet er naar uit dat de Purmerendse hondenopvang Dogrun kan blijven. De gemeente plande eerder een weg dwars door het bos waar eigenaar Bram Bonhof de hondenopvang runt. In de nieuwste plannen moet er nog steeds een stuk bos verdwijnen, maar kan de opvang wel blijven bestaan. Bram is ontzettend opgelucht: "Ongelooflijk, ik heb al een week amper geslapen. Ik werd er mee wakker en ik ging er mee naar bed."

Foto: NH

De klanten van Bram maakten zich grote zorgen om een eventuele sluiting, omdat ze niet wisten waar hun hond anders terecht zou kunnen. Sommigen vreesden dat ze hun huisdier hierdoor weg moesten doen. Er werd een petitie opgezet die meer dan 4.500 keer werd getekend. In november was er zelfs een heuse 'hondendemonstratie': de hal van het gemeentehuis liep vol met bezorgde hondeneigenaren, die Bram samen met hun blaffende honden een hart onder de riem staken. Tekst loopt door onder de reportage.

Eigenaar hondenopvang in tranen na massale steunbetuiging: "We kunnen niet zonder Bram" - NH

Al jaren zat Bram in de zorgen over de kwestie. In het afgezette stuk bos waar hij zijn hondenopvang heeft kunnen de honden vrij rondrennen. Omdat het redelijk afgelegen ligt heeft niemand echt last van het geblaf. Als hij zou moeten verhuizen naar een nieuwe plek zou dat één van de grootste zorgen zijn. Nieuwe woningen De gemeente Purmerend wil veel nieuwe woningen bouwen op de Oostflank: zo'n 4.500 woningen waar nu de golfbaan ligt en zo'n 1.300 woningen in het gebied Purmer-Zuid Zuid. De nieuwe weg is nodig om die woningen te ontsluiten. Uiteindelijk ligt er nu een plan waarbij de weg tussen de hondenopvang en het naastgelegen bedrijventerrein zal lopen, precies zoals Bram eerder al aan had gegeven bij de gemeente. Bram hoopt dat de sloot die daar nu ligt gedempt kan worden, zodat er zo weinig mogelijk bos gekapt hoeft te worden. “Of dat mag, dat weet ik ook helemaal niet. Er gaan nu heel veel dingen door mijn hoofd hoor." Bekijk hieronder een video die de gemeente Purmerend vandaag publiceerde over de plannen op de Oostflank. Tekst loopt hieronder door.

Bram werd vandaag bijgepraat door ambtenaren van de gemeente over het plan. Toen hij eenmaal duidelijkheid had voelde het alsof er 'twintig kilo' van de rug van Bram afviel, vertelt hij. "Ja, want ik had vanochtend zo'n last aan mijn rug en dat heb ik nooit." Hij vervolgt: "Ik vind het heel mooi dat ze geluisterd hebben. De gemeente moet met zoveel dingen rekening houden. Ik denk dat het ook heel veel scheelt dat het in de media kwam, en dat zoveel mensen van mijn opvang afhankelijk zijn." De initiatiefnemer van de petitie Silvia Reid vertelde afgelopen oktober aan NH waarom ze niet wilde dat de opvang zou verdwijnen. Tekst loopt door onder de video.

Purmerenders proberen sluiting hondenopvang tegen te houden - NH

De nieuwe visie van de gemeente over de Oostflank gaat in april besproken worden in de gemeenteraad, dus er is nog geen honderd procent zekerheid voor Bram. "Maar ik geloof niet dat dit een probleem zal opleveren. En anders weet ik het ook niet meer." Bram gaat vanavond iets geruster naar bed en weet nu al wat er maandag gebeurt: "Dan krijgen de honden een extra traktatie!"

