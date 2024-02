Ajax probeerde Marc Overmars tot twee keer toe terug te halen, maar die zei ''nee"

De eerste keer was binnen vier weken na zijn gedwongen vertrek wegens grensoverschrijdend gedrag. Overmars zegt dat hij in februari 2022 werd benaderd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, Leen Meijaard. Volgens Meijaard is een terugkeer destijds wel besproken, maar was er geen sprake van een concreet voorstel aan Overmars. Overmars, nu technisch directeur bij Antwerp FC, zegt dat hij is gevraagd voor een comeback en dat hij die niet zelf voorstelde.

Tweede poging

Later deed Danny Blind een poging hem terug te halen. Dat was nog voor zijn officiële benoeming op 27 december 2023 als commissaris van Ajax. Blind polste Overmars als opvolger van Sven Mislintat.

Overmars was op dat moment in afwachting van een uitspraak in de tuchtzaak die door Ajax in gang was gezet. Blind was daarvan op de hoogte, maar de sportieve crisis bij Ajax was reden om Overmars tocj te polsen. De optie-Overmars was er in zijn beleving écht een die verkend moest worden, "al is er maar 1 procent kans dat het lukt", zo schrijft de NOS. De omroep sprak niet alleen met Overmars, maar voerde ook gesprekken met andere betrokken (oud-)bestuurders van Ajax en kreeg inzage in bestuurlijke berichten.