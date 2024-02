Haarlemmermeer wil tijdelijk bovengrondse papiercontainers: 'niet fraai, wel nodig'

Het is een doorn in het oog in de Haarlemmermeer: zwerfafval rondom de ondergrondse containers. Om dit afvalprobleem aan te pakken, overweegt de gemeente op sommige plekken tijdelijk een bovengrondse papiercontainer te plaatsen. Die speciale perscontainers moeten doen wat veel inwoners nalaten: het klein maken en pletten van kartonnen dozen, waardoor de volledige capaciteit van de container wordt benut.

Zogenaamd inderdaad, want hoewel de containers tot de nok toe gevuld zijn, is dat voor een groot deel met lucht. Omdat bewoners hun karton niet klein maken of pletten, geven de containers al een 'volmelding' als ze nog maar voor driekwart met papier gevuld zijn.

Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Mariëtte Sedee op vragen van VVD-raadslid Marc Achterbergh-Copier. Volgens de VVD'er worden Haarlemmermeerders 'steeds bozer' over het vele zwerfafval dat rond de parkjes ligt. Hij verbaast zich erover dat er nog niets is gebeurd sinds hij het probleem drie weken geleden bij het college aan de kaak stelde.

Opvallend: in december vorig jaar riep afvalverwerker Meerlanden Haarlemmermeerders met een campagne op het karton van hun pakketjes - die in de december veelvuldig worden besteld - te pletten. De boodschap 'plet je pakketje' lijkt op veel plekken niet aangekomen.

Oplossing is volgens de wethouder de zogeheten perscontainer, een container die het karton na iedere inname plet. "Maar daar is stroom voor nodig", benadrukt Sedee. "En als je stroom nodig hebt, moet je kabels verleggen, dus het is wel ingewikkelder dan gewoon even iets neerzetten."

Omdat de ondergrondse perscontainer nog wel even op zich laat wachten, overweegt de gemeente daarom bovengrondse containers te plaatsen. Die zijn 'niet fraai', geeft Sedee toe, maar wel een snelle manier om het probleem te tackelen. "Daar willen we van af, maar we willen ook af van die berg troep naast de containers."

Bedrijfsafval

De wethouder zegt zich enorm te storen aan de bergen afval naast de containers, maar benadrukt dat er op sommige plekken andere oorzaken zijn. Zo gooien veel marktkooplieden in Nieuw-Vennep hun bedrijfsafval óók in de containers die voor burgers zijn bedoeld, waardoor die snel vol zitten. "Daar hebben we ze een brief over gestuurd."

Het probleem rond zwerfafval in de gemeente speelt al langer. Twee weken geleden maakte afvalverwerker Meerlanden nog bekend dat ze in samenwerking met de gemeente en woningcorporatie Ymere specifiek in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch de strijd aangaan met bijplaatsingen.