'De leste zeuventig': Hoe erg wordt het West-Friese dialect met uitsterven bedreigd?

Met een notering van het Oôs Joôs-nummer 'Bloemkôle' in de NPO Radio 2 Top 2000 is het West-Fries ook in andere delen van Nederland meer op de kaart gezet. Maar hoeveel mensen in de regio spreken dit nog? En in hoeverre wordt het West-Fries met uitsterven bedreigd? Documentairemakers Leon Hart en Jip Hendriks besloten dit uit te zoeken.

Foto: Leon Hart

In de documentaire wordt niet alleen met de band en hun fans, maar ook met andere West-Friezen en een hoogleraar gesproken over het gebruik van dialecten in Nederland. "Als ik nu naar de cijfers kijk van kinderen (die een dialect kennen of spreken, red.), dan zitten we op nul in veel plaatsen", licht hij toe. De tekst gaat verder onder de video.

De makers van deze documentaire, de 19-jarige Leon Hart en 23-jarige Jip Hendriks, zijn tweedejaars studenten journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. De komende jaren willen zij zich meer verdiepen in het maken van documentaires en cinematografie.

"We realiseerden ons dat weinig mensen van onze leeftijd West-Fries spreken", vertellen Jip en Leon. "En toen we uitzoekwerk deden, zagen we dat volgens experts de taal inderdaad op uitsterven staat. Dit vonden wij een extreem interessante invalshoek, dus hebben we samen met WEEFF de handen ineen geslagen om deze documentaire te maken."