Ambacht leeft voort bij Hoornse fietsenmaker Willem Wormsbecher (80)

Wie weleens door de Grote Havensteeg in Hoorn loopt, baant zich een weg door de fietsen die er buiten staan. Deze fietsen staan voor de zaak van Willem Wormsbecher (80), die al sinds 1961 'ouderwets' fietsen repareert en zeker niet van plan is om te stoppen.

Wormsbecher is al een tijdje de pensioenleeftijd gepasseerd. "Ik maak geen gebruik van pensioen. Ik begin rond 12.00 uur met het buiten zetten van de fietsen." Elektrische fietsen, daar waagt hij zich niet aan. "Ik vind dat hele zware dingen, niet zo handig. Ik heb werk genoeg met gewone fietsen, dat blijft wel. Het is een tijdsbesteding die ik nuttig vind, en je helpt mensen uit de problemen."

De fietsenmaker is in 1961 begonnen, toen nam hij de zaak over van zijn vader. In 1929 is de vader van Wormsbecher gestart met een werkplaats en een klein winkeltje ernaast. "Mijn vader repareerde fietsen en is op zijn zeventigste gestopt. Toen ben ik verder gegaan", vertelt hij.

En zo lang het allemaal gaat, is Wormsbecher niet van plan te stoppen. "Stel dat we drie of vier jaar nog zo doorgaan, misschien vijf. Dat hangt van de gezondheid af, dat is afwachten. Een mens kan altijd wat krijgen. Ik ben altijd bezig, en dat bevalt me het beste. Niets doen lijkt me helemaal niks. Nee, nee."