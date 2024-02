Gemeente Den Helder betaalt 440.000 euro voor herstel zwembad Het Heersdiep

De gemeente Den Helder moet bijna een half miljoen euro neertellen voor herstelwerkzaamheden bij zwembad Het Heersdiep. Dat concludeert de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen na jarenlange strijd tussen de gemeente en aannemerscombinatie Tuin BV en Van der Wal BV. Het zwembad bleek vijf jaar na de bouw in 2013, al toe aan grondige renovatie. Wie was nou verantwoordelijk voor de bouwfouten?

Kort na de bouw van het zwembad in 2013 bleek al in 2018 sprake van gebrekkig tegel- en kitwerk in de zogeheten perronvloeren. Doordat de garantietermijn dreigde te verlopen, wilde de gemeente de aannemerscombinatie aansprakelijk stellen.

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen concludeert dat er sprake is van een ontwerpfout in de aanloop naar de bouw. De raad heeft besloten dat de gemeente voor 85 procent aansprakelijk is voor de schade en de bouwers voor 15 procent. De verwachte herstelkosten voor de gemeente zijn rond de 440.000 euro. Het streven van de gemeente is om de perronvloeren komende zomer te herstellen. De voorbereiding voor het herstel gaat binnenkort van start.