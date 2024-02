Kort geding over bouw bruggen stadsstrand Hoorn van de baan

Dat laat het hoogheemraadschap desgevraagd aan NH weten.

De gemeente Hoorn kondigde deze week aan een kort geding tegen de Alliantie Markermeerdijken te zullen starten, omdat de bouw van de bruggen al enige tijd stillag. Maar na een 'constructief gesprek', dat afgelopen donderdag plaatsvond, ziet de gemeente af van een kort geding. "Zodra de afspraken duidelijk op papier zijn vastgelegd, trekt de gemeente het aangespannen kort geding in", aldus Jorrit Voet van het waterschap.

Wel laat hij weten dat hiermee de discussie over het extra geld dat nodig is voor het realiseren van de bruggen nog niet is afgerond. "We zijn met elkaar in overleg over de aanpak."

Komende zomer gaat tweede deel open

Uiterlijk 1 juni gaat het tweede deel van stadsstrand in Hoorn open. De brug die dit deel van het stadsstrand verbindt met de Westfriese Omringdijk is dan nog niet klaar. Naast de verkeersbrug aan het einde van strand, komt halverwege het stadsstrand een wandelbrug, en verderop over de oeverdijk komt een fiets- en wandelbrug bij De Hulk.