Amsterdam start experiment met kwijtschelden schulden economisch daklozen

Met economisch daklozen worden mensen bedoeld die geen verslaving of psychische problemen hebben. Ze hebben geen zorg nodig, maar zijn vaak alleen met een woning al geholpen.

Sociale lening

Daklozen die tot deze groep behoren én een schuld van minimaal 2.200 euro hebben, kunnen nu meedoen aan een experiment waarbij de gemeente de schulden overneemt. In eerste instantie gebeurt dat op basis van een 'sociale lening.' Maar uiteindelijk kan de schuld worden kwijt

Dat gebeurt als de deelnemers bepaalde doelen waarmee ze hun situatie verbeteren. Het vinden van (vrijwilligers-) werk of het zoeken naar een woonruimte, maar ook het leren omgaan met geld kan zo'n doel zijn. De deelnemers worden begeleid door mensen van het Stedelijk Team Economisch Daklozen (STED) van De Regenboog Groep.

Kortere aflosperiode

Als de deelnemers hun persoonlijke doelen halen, scheldt de gemeente tot twee keer drie maanden aflossing op de schuld kwijt. Daardoor kan de aflosperiode van 18 maanden worden teruggebracht naar 12 maanden.

Volgens Jelena Miljatovic, projectleider van de Regenboog Groep, is de bedoeling van het project dat mensen die dakloos zijn en schulden hebben niet nog verder afglijden. "Mensen ontwikkelen al snel psychische problemen als gevolg van hun schulden", vertelt ze op de website van de organisatie. "Denk aan slapeloosheid, stress, depressie. Als je stress hebt, kun je niet helder nadenken en neem je geen rationele beslissingen. Dat willen we voorkomen."

"Het is belangrijk dat mensen die in de schulden zitten een nieuwe start kunnen maken, en in Amsterdam zetten we alles op alles op dat mogelijk te maken", zegt verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (PvdA). "Door het overnemen van schulden geven we economisch daklozen de ruimte om hun leven weer op te pakken."

Aan het experiment kunnen honderd economisch daklozen meedoen. Ze moeten daarvoor wel de begeleiding van de Regenbooggroep accepteren. Een andere voorwaarde is dat ze niet door een andere hulporganisatie worden geholpen.

Langdurig werklozen krijgen uitstroompremie

Om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen, is de gemeente een tweede experiment begonnen. Wie weer aan het werk gaat, kan een bedrag krijgen tussen de 300 en 1000 euro.

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zijn veel onzeker over hun inkomen als ze weer aan het werk gaan: "De uitstroompremie draagt bij aan meer bestaanszekerheid en kan een financiële prikkel zijn in de stap naar werk", aldus de wethouder.

"Zo geven we ze een extra steuntje in de rug en perspectief op een beter leven. Het is een mooie aanvulling op de ‘Agenda Bestaanszekerheid’, waarmee we met verschillende maatregelen de bestaanszekerheid vergroten van mensen met een laag inkomen”.

Het experiment duurt twee jaar.