Hoelang blijft het Gat van de Kinkerbuurt nog een gat?

Er is nog altijd geen definitief groen licht voor het hotel dat gebouwd zou worden in het 'Gat van de Kinkerbuurt', een braakliggend stuk grond aan de Jan Pieter Heijstraat. Vorig jaar maakte de gemeente na een uitspraak van de Raad van State bekend dat de komst van het zogeheten longstay-hotel niet meer te voorkomen was. Maar het actiecomité 'Longstay no way' ging toch in beroep. Daardoor is er na vijftien jaar nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van het Gat.

Op de plek van het Gat stonden tot 2009 sociale huurwoningen, die in een slechte staat verkeerden en werden gesloopt. Oorspronkelijk zouden er opnieuw woningen worden gebouwd, maar dat plan verviel door de economische crisis. In 2014 werd bekend dat er een longstay-hotel zou komen, waar gasten een aantal weken tot een aantal maanden kunnen verblijven.

Maar ondertussen is er nog altijd niets gebeurd met de vlakte. Dat is te danken aan actiecomité 'Long stay no way'. Voorman Henk van Dijk, die naar eigen zeggen de naam 'Gat van de Kinkerbuurt' heeft bedacht, probeert de komst van het hotel koste wat kost te voorkomen. ''Het is een soort parttime baan geworden. Maar het doel is zo belangrijk. Het is ongelofelijk dat hier niet gewoon woningen worden gebouwd.''

Sinds er vorige week een gat is ontstaan in de omheining van het Gat, kunnen buurtbewoners naar binnen spieken. ''Het is een soort afvalstortplaats geworden'', zegt Van Dijk. ''Het is een schandvlek voor de buurt.''