Van bijna dood naar optimaal leven: Daan kreeg acute leukemie

Het is vandaag Wereldkankerdag en NH ging op stap met Daan van Rhijn. Daan was 22 toen hij terugkwam van een vakantie met vrienden en zich niet zo lekker voelde. Zonder er te veel bij na te denken ging hij naar zijn studentenhuis in Amsterdam, waar plotseling een ‘ei’ ontstond bij zijn heup. Uit voorzorg belde Daan de huisarts, waar hij in een enorme medische molen terechtkwam. We voerden een gesprek over hoe zijn leven er nu uit ziet en wat zijn dromen voor de toekomst zijn.

Kort daarna hoorde Daan dat hij onmiddellijk langs moest komen, omdat het geen goed nieuws was. Daan had acute leukemie en moest de dag erna opgenomen worden om zo snel mogelijk te kunnen beginnen aan de behandelingen.

De hele situatie was surrealistisch voor Daan, hij was namelijk toch jong en gezond? De chemobehandelingen begonnen en Daan had geen weerstand meer. Hij was vatbaar voor virussen en infecties. De behandelingen sloegen niet goed aan, waardoor hij niet aanmerking kwam voor een stamceltransplantatie. Hij zou of komen te overlijden door de leukemie, ofwel door de virussen en infecties. Zijn overlevingskans was gedaald van 50 procent naar 0.1 procent. Hij was uitbehandeld en de artsen konden niks meer voor hem betekenen.

Afscheid

Daan nam afscheid van zijn vrienden en familie en accepteerde dat hij kwam te overlijden. Hij had er vrede mee, want hij vond dat hij al zo’n mooi leven had gehad. Daan kwam terug voor een laatste set operaties, toen uit bloedonderzoek bleek dat de behandeling ineens wél aansloeg.

Het kostte Daan moeite om de knop om te zetten en door te gaan met de behandelingen, omdat hij zich eigenlijk al neer had gelegd bij het feit dat hij dood zou gaan. Kort daarna werd Daan kankervrij verklaard.

En nu, 3 jaar later, staat NH met Daan op de dag dat hij zijn scriptie heeft gehaald, gezond en gelukkig op het strand.