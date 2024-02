Man die uit het niets Britse toerist Danny Castledine doodstak krijgt 14 jaar cel

Het lichaam van Castledine werd op 1 juni 2022 gevonden op een trappetje voor een pand aan het Singel. Hij bleek de avond ervoor met vele messteken om het leven gebracht te zijn.

Castledine was met een vriend vanuit Engeland naar Amsterdam gekomen. De twee bezochten op de avond van zijn dood verschillende cafés en verloren elkaar later uit het oog. Uit camerabeelden zou blijken dat Castledine eenmaal op het Singel uit het niets aangevallen door Nongo B. Na een mislukte vluchtpoging wordt hij dertig keer gestoken en veertien keer gesneden.

Geen verward gedrag

B. werd diezelfde ochtend gearresteerd. Hij zat onder het bloed dat later van Castledine afkomstig bleek te zijn. Ook toonde hij volgens de politie verward gedrag, maar uit later onderzoek werd geen psychische stoornis vastgesteld.

Zelf zegt B. dat hij op dat moment onder invloed was van medicijnen en verdovende middelen en dat hij zich niets meer van de steekpartij kan herinneren, maar volgens de rechter is dat geen verklaring voor de manier waarop hij het slachtoffer aanviel.

Daarbij baseert de rechter zich op de camerabeelden die van het incident zijn gemaakt. "In de eerste plaats is te zien dat verdachte voorafgaand, tijdens en na het delict een stabiele en meestal rustige pas heeft." Dat staat in contrast met de 'soms ronduit zwalkende' loop die B. had toen hij door de politie werd aangehouden.

Verhullen

Ook de manier waarop de verdachte de steekpartij probeerde te verhullen, duidt er volgens de rechter op dat Nongo B. wist waarmee hij bezig was. Zo sleepte hij Castedine naar een trappetje dat onder straatniveau lag en probeerde hij zich telkens als er voorbijganger langskwam te verschuilen. Daarna probeerde hij met water en zand zijn handen en schoenen schoon te maken.

B. wordt veroordeeld voor doodslag, waarvan de maximumstraf ten tijde van de steekpartij op 15 jaar lag. De 14 jaar die B. krijgt, is volgens de rechter onder meer gebaseerd op straffen die voor vergelijkbare misdrijven zijn gepleegd.