Na maanden sleutelen gaat vernieuwd daklozenopvang in Hoorn open

De nachtopvang voor dak- en thuislozen van het Leges des Heils in Hoorn is voor miljoenen euro's geheel opgeknapt. Van slaapzalen naar comfortabele een- of tweepersoonskamers, waar ze in alle rust kunnen werken aan hun herstel.

De roep om renovatie van de daklozenopvang in Hoorn speelt al een langere tijd, om de leefomgeving van de opvang ‘flink te verbeteren’. De uitbreiding is onderdeel van een groter plan om ze weer sneller op eigen benen te laten staan. "Eén van onze speerpunten is om ze sneller te kunnen laten terug keren naar de maatschappij. Zij hebben baat bij een rustige plek om goed te kunnen werken aan hun herstel. De gezamenlijke slaapzalen hielpen daar niet bij. Daarom wilden we de kwaliteit van deze opvang verbeteren", legt wethouder Karin Hakhoff uit.

In totaal zijn er nu 18 opvangplekken voor de nachtopvang, en is de 24-uursopvang uitgebreid van 27 naar 29 plekken.

Voorzien van eigen sanitair

De nachtopvang is onderdeel van het Leger des Heils en is bestemd voor voor alle dak- en thuislozen in West-Friesland die zijn doorverwezen. Ze kunnen er voor een korte of langere tijd verblijven. Marc Verberg, regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest, is blij met de renovatie: "Het is fijn dat ze door de verbouwing nu kunnen slapen in tweepersoonskamers, elk voorzien van eigen sanitair. Wij zien dat de nieuwe kamers zorgen voor rust, een betere hygiëne en minder conflicten tussen deelnemers onderling. Zij kunnen zich nu beter op hun eigen traject richten", zegt hij.

Ook is er een flexibel te gebruiken ruimte aan de opvang toegevoegd. Ten tijde van de winterkouderegeling (wanneer het door kou of storm te gevaarlijk is om buiten te slapen, red.) kan deze ruimte omgebouwd worden tot een extra slaapzaal, met gedeelde sanitaire voorzieningen in de gang.