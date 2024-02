Haarlemse plogger Paul ziet flinke afname van blikjes op straat dankzij statiegeld

Het inleveren van blikjes in ruil voor statiegeld werkt. Dat heeft de Haarlemse plogger (iemand die al hardlopend zwerfafval opruimt) Paul Waye de afgelopen weken wel gemerkt. De hele maand januari zocht hij in Haarlem en omgeving naar weggegooide blikjes en dat waren er een stuk minder dan de bijna 8.000 blikjes van vorig jaar januari.

Paul, die een Engelse achtergrond heeft, doet al jaren aan ploggen. Nu heeft hij januari gekscherend omgetoverd in 'canuary'. Can is het Engelse woord voor blikje, en deze wilde hij in januari zoveel mogelijk opruimen. Afgelopen vier weken heeft hij ruim 380 kilometer hardgelopen en op de kop af 1.709 blikjes opgeraapt langs de wegen. Tekst loopt door na de foto.

Plogger Paul Waye in actie - Foto: Paul Waye

"Het was geweldig!", vertelt een enthousiaste Paul. "Ik heb rond de twintig procent meer opgehaald in vergelijking met vorig jaar! Het systeem dat je voor één blikje 15 eurocent statiegeld ontvangt, lijkt dus goed te werken. Fantastisch." Werk aan de winkel Paul is positief, maar is nog niet helemaal tevreden. "Ik ben trots en blij, maar er is nog werk aan de winkel." Het statiegeld is volgens Paul nog maar een eerste stap naar een straatbeeld zonder zwerfafval. Het is volgens hem nu tijd dat het mensen hun gedrag aanpassen en minder vuil zomaar op straat gooien. "Mijn missie gaat in ieder geval door." Tekst loopt door na de foto.

Paul Waye bij een zelfgemaakt graffiti-kunstwerk - Foto: Paul Waye

De meeste weggegooide blikjes vond Paul in de buurt van Spaarnwoude, langs de weg langs het Noordzeekanaal. "Mensen gooien daar veel blikjes uit auto's. Dus ze kiezen er dan echt voor om 15 eurocent weg te gooien in plaats van een paar druppeltjes in hun auto te morsen. Opmerkelijk." De blikjes die Paul vond, ruilde hij in voor statiegeld, in totaal iets minder dan 100 euro, of hij deed ze in een afvalbak, waarna ze gerecycled werden. Nu de uitdaging erop zit, kijkt hij alweer uit naar de volgende 'canuary'. "Dan hoop ik nog maar tien procent van die 8.000 blikjes te vinden." Halve marathon van Egmond Maar eerste moet Paul weer een beetje op adem komen. "Het was namelijk best veel allemaal afgelopen maand." Naast dat hij heel januari zocht naar zwervende blikjes, rende hij ook nog de halve marathon van Egmond, in stijl. Met een zelfgemaakte blikjesjurk en gewapend met een blikjesvlag trotseerde hij de 21 kilometer in de duinen. De volgende stip op de horizon is het wereldkampioenschap ploggen. Samen met een team van andere enthousiaste ploggers wil hij daar de wereldtitel veroveren. "En ik blijf natuurlijk gewoon doorploggen in en rond Haarlem", lacht Paul. Bekijk hieronder hoe Paul de halve marathon van Egmond volbracht.