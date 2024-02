Altijd op de hoogte via Whatsapp: NH brengt Alkmaars nieuws direct naar jou

Nooit meer nieuws uit Alkmaar en omstreken missen? Vanaf nu kun je lid worden van het Whatsappkanaal van NH Alkmaar. Hier houden we je op de hoogte van de belangrijkste verhalen in de regio. Zo krijg het laatste nieuws meerdere keren per dag direct op jouw telefoon.

Soms kan het leven erg druk zijn en heb je niet de tijd om nieuws op te zoeken. Laat staan om álles te bekijken en de belangrijkste zaken eruit te vissen. Daarom brengen we het nieuws rechtstreeks naar jou via ons Whatsappkanaal.

We sturen je een paar keer per dag een update met het allerbelangrijkste nieuws. Zo weet je het meteen als er in Alkmaar explosieven afgaan of als er een zwaar ongeluk gebeurt in Heerhugowaard.

Wij houden je op de hoogte van onze verhalen in de gemeentes Alkmaar, Dijk en Waard, Castricum, Heiloo en Bergen.

Wil je lid worden van het NH Alkmaar kanaal? Klik dan op je mobiele telefoon op deze link. Als je dat gedaan hebt, klik je rechtsboven op volg en blijf je op de hoogte door de meldingen aan te zetten via het belletje. Het kanaal vind je terug op je Whatsapp onder updates