Onrust bij school in Purmerend, veel scholieren op straat

Honderden scholieren hebben zich vanmiddag verzameld rondom een school aan de Aletta Jacobslaan in Purmerend. De politie is ingeschakeld om de situatie bij de Vonk-school af te koelen.

Volgens een omstander ging het gerucht dat er onenigheid was tussen jongeren van verschillende scholen. De jongeren zouden naar de Vonk-school zijn gekomen om 'een meisje in elkaar te slaan'.

Dat kan de politie niet bevestigen. Wel vertelt een woordvoerder dat ze naar de school zijn gegaan om de rust terug te brengen. "We hebben niet ingegrepen. We zijn in gesprek gegaan met de scholieren met het verzoek om naar huis te gaan." De politie is inmiddels ook weer weg, dus de rust is volgens de woordvoerder teruggekeerd.